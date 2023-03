Nancy Faeser vor Beginn des Innenministertreffens. (Virginia Mayo / AP / Virginia Mayo)

Die SPD-Politikerin sagte am Rande eines Treffen mit ihren EU-Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, zwar hätten die Mitgliedsstaaten bereits Teile der Reform beschlossen. Die Arbeit müsse aber noch vor der Europawahl im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Es sei das Ziel Deutschlands und vieler anderer Mitgliedstaaten, die Asyspolitik auf gemeinsame Füße zu stellen.

Basis für die Reform sind Vorschläge der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020 zur Asyl- und Migrationspolitik. Davon wurden bislang aber nur einzelne Teile wie ein ausgeweitetes Mandat der europäischen Asylagentur umgesetzt. Vom heutigen Treffen der EU-Innenminister werden allenfalls kurzfristige Maßnahmen erwartet, um die Mitgliedsländer angesichts steigender Migrationszahlen zu entlasten.

Im vergangenen Jahr wurden in der EU sowie in der Schweiz und in Norwegen fast eine Million Asylanträge gestellt - so viele wie seit 2016 nicht mehr.

