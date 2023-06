Der ehemalige Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke. (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Dass ein Kommunalpolitiker wegen seiner Menschlichkeit gegenüber Geflüchteten, seiner Klarheit und seinem Mut erschossen worden sei, bleibe ein unfassbares Verbrechen.

Die Grünen-Bundestagsfraktion erklärte, Lübcke bleibe als Politiker in Erinnerung, der sich allem Hass, Anfeindungen und Bedrohungen zum Trotz für die Menschlichkeit eingesetzt habe.

Die hessische Landesregierung verlieh in Wolfhagen zum zweiten Mal den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis. Er ging an die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf für ihre Berichterstattung aus Kriegsgebieten und an eine örtliche Schule, die sich nach dem ermordeten Politiker umbenannt hatte. Die Walter-Lübcke-Schule habe damit ein starkes Zeichen für Demokratie und gegen menschenfeindliche Ideologie gesetzt, hieß es.

Der CDU-Politiker Lübcke war 2019 an seinem Haus in Wolfhagen von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Der Täter erhielt lebenslange Haft.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.