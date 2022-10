Mecklenburg-Vorpommern

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern (picture alliance/dpa)

Wenn sich die Vermutung eines Brandanschlags bestätigen sollte, werde der Rechtsstaat mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchgreifen, sagte die SPD-Politikerin. Derweil geht das Polizeipräsidium Rostock von einer Brandstiftung mit politischem Hintergrund aus und teilte mit, der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Der Brand war gestern Abend in der Unterkunft in Groß Strömkendorf in der Nähe von Wismar ausgebrochen. Das Gebäude, ein ehemaliges Hotel, wurde fast vollständig zerstört. 14 Bewohner überwiegend ukrainischer Herkunft und drei Mitarbeiter konnten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand.

