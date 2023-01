Angriffe auf Einsatzkräfte

In Berlin und anderen Städten gab es zahlreiche Zwischenfälle in der Silvesternacht - Böller wurden auf Einsatzkräfte geworfen. (IMAGO / Marius Schwarz / IMAGO / Marius Schwarz)

Das Ausmaß an Gewalt mache sie fassungslos und wütend, erklärte die Ministerin in Berlin. Bei den Angriffen habe sich eine Verrohung gezeigt, die ein konsequentes Handeln nach sich ziehen müsse. Forderungen nach Strafverschärfungen schloss sich die SPD-Politikerin aber nicht an.

In der Silvesternacht waren Feuerwehrleute und Polizisten in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden. Allein in Berlin wurden dabei 33 Einsatzkräfte verletzt. Als Reaktion auf die Angriffe werden von Seiten der Polizei Forderungen nach einem Böllerverbot laut. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Mertens, sagte im Deutschlandfunk, nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht könne er sich ein Böllervebot für den öffentlichen Raum sehr gut vorstellen. Berlins Kultursenator Lederer von der Linkspartei sprach sich für ein bundesweites Verbot aus.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.