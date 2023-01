Abgebrannte Böller liegen auf einer Straße in Berlin. Dort und andernorts gab es teils heftige Angriffe auf Einsatzkräfte (IMAGO / Marius Schwarz / IMAGO / Marius Schwarz)

Das Ausmaß an Gewalt mache sie fassungslos und wütend, erklärte die Ministerin in Berlin. Bei den Angriffen habe sich eine Verrohung gezeigt, die ein konsequentes Handeln nach sich ziehen müsse. Forderungen nach Strafverschärfungen schloss sich die SPD-Politikerin aber nicht an. Regierungssprecherin Hoffmann betonte in Berlin, Bundesregierung und Bundeskanzler Scholz verurteilten die Vorgänge aufs Schärfste. Man sehe darin aber keinen Anlass für ein bundesweites Verbot von Pyrotechnik. Der SPD-Politiker Fiedler, der auch Mitglied im Innenausschuss des Bundestages ist, schlug im Deutschlandfunk für künftige Jahreswechsel die Einrichtung von Böller-Erlaubniszonen in Städten vor. Ein Verbot von Feuerwerk indes sei keine Lösung vorhandener gesellschaftlicher Probleme.

In der Silvesternacht waren Feuerwehrleute und Polizisten in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden. Allein in Berlin wurden 33 Einsatzkräfte verletzt.

