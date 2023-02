Flüchtlingsgipfel

Vertreter von Ländern und Kommunen beraten heute mit Bundesinnenministerin Faeser über die Probleme bei der Versorgung von Flüchtlingen. Städte und Kommunen beklagen unter anderem einen Mangel an Schul- und Kita-Plätzen - vor allem aber an Wohnraum.

Hessens Regierungschef Rhein sagte dem "Spiegel", viele wüssten nicht mehr, wie sie die Menschen unterbringen sollten. Sein CDU-Parteikollege Weckler, Landrat im hessischen Wetteraukreis, sagte dem Sender FFH, das hänge auch mit einer abnehmenden Akzeptanz in der Bevölkerung zusammen. Menschen seien immer weniger dazu bereit, Wohnraum für Migranten zur Verfügung zu stellen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte, man brauche eine Neuausrichtung der Migrationspolitik. Bund und Länder müssten mehr Unterbringungsmöglichkeiten bereitstellen. Außerdem sei mehr Geld als die für dieses Jahr zugesagten 2,75 Milliarden Euro nötig.

Sachsens Innenminister Schuster forderte die Einrichtung einer unabhängigen Kommission, die ein "unparteiisches Belastungsbild" zur Migration erstellen solle. Ziel sei es, die "administrative Aufnahmefähigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz" zu klären, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Schuster beklagte, dass Deutschland innerhalb der EU "der Magnet schlechthin" für Geflüchtete geworden sei. Das liege unter anderem an höchsten Sozialstandards und einer geringen Zahl an Rückführungen. Die Bundesregierung müsse hier dringend umsteuern. Sie sei in der EU isoliert und gefährde mit ihrer Haltung das Schengen-System - also die Reisefreiheit in Europa.