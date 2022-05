Bundesinnenministerin

Nancy Faeser. (IMAGO/Future Image)

Es fehle schon viel zu lange an einem entschiedenen Vorgehen, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Diese hochgradig kriminellen Clanstrukturen dürften sich nicht weiter verfestigen. Es gelte vielmehr, sie aufzudecken und zu zerschlagen. Niemand dürfe abgeschottete Parallelwelten zulassen. Faeser betonte des Weiteren, Mitglieder krimineller Clan-Strukturen nach Möglichkeit in ihre Heimatländer abschieben zu wollen.

Vergangene Woche waren in Duisburg Mitglieder des Rockerklubs Hells Angels und Männer überwiegend türkischer und arabischer Herkunft aneinandergeraten. Dabei fielen auch Schüsse. Bis zu 100 Personen waren beteiligt. Vier Menschen wurden teils schwer verletzt.

