Nach Silvester-Randale

Bundesinnenministerin Faeser und Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey (beide SPD) in der Feuerwache Neukölln. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Bei einem Besuch der Feuerwache Berlin-Neukölln sagte Faeser, die jugendlichen Straftäter müssten sofort eine schnelle juristische Reaktion spüren. Auch wolle sie eine Verschärfung des Waffenrechts erreichen, etwa im Umgang mit den bisher erlaubnisfreien Schreckschusswaffen. Zudem sprach sich die SPD-Politikerin für eine verbesserte Sozialarbeit in Kitas und Schulen aus. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey, ebenfalls SPD, wies Kritik an der Planung des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr zurück. Die Feuerwehr habe die Einsatzkräfte verdreifacht. In dieser "krassen Form" habe man aber nicht mit Angriffen gerechnet.

