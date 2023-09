Kampf gegen Schleuser

Innenministerin Faeser spricht mit Tschechien und Polen über Grenzkontrollen. (Armin Weigel/dpa)

Dabei ging es auch um die Möglichkeit gemeinsam durchgeführter Grenzkontrollen. Derweil kündigte Polen verstärkte Kontrollen von Fahrzeugen an seinen Übergängen zur Slowakei an. Es blieb zunächst unklar, ob dies auch eine Reaktion auf die Gespräche mit der deutschen Seite ist.

Gestern hatte Brandenburgs Innenminister Stübgen von der CDU eine deutlich steigende Zahl der Schleusungen von Menschen über die deutsch-polnische Grenze in sein Bundesland beklagt. In den vergangenen zwei Wochen seien 550 Menschen durch die Polizei aufgegriffen, die illegal ins Land gebracht worden. Danaben habe die Bundespolizei im Durchschnitt pro Tag über 50 Migranten an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Weiter erklärte Stübgen, acht Schleuser seien gefasst worden. Der CDU-Politiker äußerte sich während eines Besuchs im Kreis Spree-Neiße, von dem aus die Autobahn 15 Richtung Polen führt.

Die meisten der von der Polizei Aufgegriffenen stammen demnach aus Syrien, zudem kämen kleinere Gruppen aus Indien, Irak und Afghanistan. Weiter erklärte Stübgen, die Polizei habe acht Schleuser gefasst.

