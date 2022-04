Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). (imago images/photothek)

Man habe sehr genau hingeschaut, wer Putins Angriffskrieg verherrliche, erklärte die SPD-Politikerin auf Twitter. Faeser hatte zuvor ein konsequentes Durchgreifen der Einsatzkräfte verlangt.

In Frankfurt am Main zogen nach Polizeiangaben rund 800 Menschen durch die Innenstadt. Sie schwenkten russische und sowjetische Fahnen und riefen in Sprechchören "Russland". Rund 2500 pro-ukrainische Gegendemonstranten skandierten "Schande, Schande". Der Polizei gelang es weitgehend, beide Gruppen auseinanderzuhalten.

Auch in Hannover, Osnabrück, im südbadischen Lörrach sowie im Allgäu gab es Kundgebungen. Sie waren in der Regel als Demonstrationen gegen - wie es hieß - "Diskriminierung russischsprachiger Menschen" angemeldet.

Weiterführende Informationen

