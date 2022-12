Erleichterte Einbürgerung

U.a. sieht der Beschluss der Ampel-Koalition vor, dass auch die Hürden für eine Einbürgerung erleichtert werden. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Das Parlament debattiert am Nachmittag in einer Aktuellen Stunde darüber. Bundesinnenministerin Faeser erwartet eine rasche Umsetzung der Pläne. Sie sei überzeugt, dass eine Einigung mit dem Koalitionspartner FDP gelinge, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Freien Demokraten seien von Anfang an für eine Reform gewesen, dies sei auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Vier Ressorts hätten bereits viele Eckpunkte für den gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt, erläuterte Faeser. Zuvor waren in der FDP kritische Stimmen laut geworden. So erklärte ihr Generalsekretär Djir-Sarai, jetzt sei nicht der Zeitpunkt für Reformen. CDU, CSU und AfD lehnen die Pläne, wonach Zuwanderer die deutsche Staatsbürgerschaft künftig schon nach fünf statt bislang acht Jahren erhalten können, strikt ab. Das gilt auch für die Ausweitung doppelter Staatsangehörigkeiten. Ein weiteres Thema im Plenum ist heute das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada, über das am Mittag namentlich abgestimmt wird.

