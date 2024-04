Bundesinnenministerin Faeser (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dort will die SPD-Politikerin über die Sicherung der EU-Außengrenzen sprechen. In der Hauptstadt Bukarest trifft Faeser unter anderem ihren Amtskollegen Predoiu und besucht ein Lagezentrum der Grenzpolizei. Geplant ist zudem ein Treffen mit Angehörigen der deutschen Minderheit sowie Vertretern der jüdischen Gemeinde. Am Montag hatte Faeser ihre Reise in Bulgarien begonnen, wo es ebenfalls um Fragen des Grenzschutzes ging.

Das Europäische Parlament hatte in der vergangenen Woche eine gemeinsame EU-Asylreform verabschiedet, die unter anderem Überprüfungen bereits an den Außengrenzen vorsieht.

