Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (imago images/photothek, Florian Gaertner)

Für die Kosten von Unterbringung und medizinische Versorgung werde es eine Form von Ausgleich geben, sagte die SPD-Politikerin im ZDF, ohne Details zu nennen. Wenn das Zusammenspiel gut sei, würden kommunale, Landes- und Bundesebene gleichermaßen für die Geflüchteten sorgen. Momentan sei allerdings die Erstversorgung das Wichtigste, betonte Faeser. Hier seien etwa Bundespolizei, technisches Hilfswerk und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch in Berlin aktiv.

In der Hauptstadt kommen noch immer die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an. Nach den Worten der Regierenden Bürgermeisterin Giffey waren es allein an diesem Wochenende etwa 4.000 Menschen. Zu erwarten seien allerdings weit mehr. Vor diesem Hintergrund forderte Giffey mehr Unterstützung vom Bund. Gebraucht würden rund 600 Personen, um die Hilfen zu organisieren. Ein in der vergangenen Woche gestelltes Gesuch um Unterstützung der Bundeswehr mit 240 Soldatinnen und Soldaten sei bislang ohne offizielle Antwort geblieben.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.