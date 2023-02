Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien (Omar Sanadiki/AP/dpa)

Bundesinnenministerin Faeser sagte in Berlin, weitere Lieferungen etwa mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken würden gerade zusammengestellt. Sie habe der Türkei angeboten, dass das Technische Hilfswerk Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung stelle. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan haben sich mittlerweile 70 Länder gemeldet und ihre Hilfsbereitschaft bekundet.

In den zehn vom Erdbeben betroffenen Regionen der Türkei gilt für eine Dauer von drei Monaten der Notstand. Dort und im benachbarten Syrien wurden inzwischen mehr als 5.000 Todesfälle bestätigt. Zahlreiche Verschüttete werden noch unter den Trümmern vermutet. In Syrien rief der Rote Halbmond den Westen dazu auf, die Sanktionen gegen das Regime in Damaskus aufzuheben. Sein Land brauche jetzt dringend Hilfe, sagte der Leiter der Organisation, Habubati.

