Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka )

Ein Krisen-Koordinierungsstab der Regierung solle künftig ressortübergreifend in Bedrohungslagen schnell aktiv werden können, schlug die SPD-Politikerin in einer Grundsatzrede zur geplanten Nationalen Sicherheitsstrategie in Berlin vor. Das Gremium solle das in solchen Notsituationen bislang übliche parallele Agieren mehrerer Ministerien mit jeweils unterschiedlicher Zuständigkeit ersetzen. Als Krisenszenarien nannte sie etwa Terrorismus, Cyberangriffe, Desinformationskampagnen, Migrationsbewegungen und Unwetter durch die Folgen des Klimawandels. Faeser äußerte sich bei einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

