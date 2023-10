Sicherheitslage in Deutschland

Bundesinnenministerin Faeser: Sicherheitsbehörden räumen Schutz jüdischen Lebens Priorität ein (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bereits seit dem vergangenen Samstag seien die Sicherheitsmaßnahmen in allen Bundesländern verstärkt worden, sagte die SPD-Politikerin im Anschluss an eine

Video-Konferenz. Es dürfe keinerlei Toleranz für Gewalt oder israelfeindliche Propaganda geben. Zugleich verwies Faeser darauf, dass das Bundesinnenministerium von einer erhöhten Gefährdungslage in ganz Deutschland ausgehe.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.