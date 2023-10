Polizeischutz für die Synagoge in Düsseldorf (Archivbild). (imago / Michael Gstettenbauer)

Dies habe höchste Priorität, sagte Bundesinnenministerin Faeser der Zeitung "Bild am Sonntag". Die SPD-Politikerin bezeichnete es als furchtbar, dass die Sorgen in vielen jüdischen Familien groß seien. Umso wichtiger sei das Signal: "Wir stehen fest an eurer Seite! Wir tun alles für euren Schutz."

Faeser fügte hinzu, die deutschen Sicherheitsbehörden setzten alle rechtsstaatlichen polizeilichen und nachrichtendienstlichen Mittel gegen die islamistische Szene ein. Alle 16 Länder und der Bund zögen hier an einem Strang.

Außerdem würden alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern aus Deutschland genutzt. Es gebe null Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze sowie Gewalt, betonte die Ministerin.

Gestern hatte Bundestagspräsidentin Bas bereits Maßnahmen für einen verstärkten Schutz des Parlaments angeordnet. Sie sagte "Zeit online", es gebe akute Bedrohungen durch Demokratiefeinde.

