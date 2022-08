Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD. (imago-images / Political-Moments)

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Weikert. Hempels Schilderungen seien erschütternd, sagte er in München. Die "Kultur des Schweigens" müsse aufgebrochen werden. Der damalige DSV-Präsident Rüdiger Tretow habe versichert, dass weder er noch das Präsidium Kenntnis über die Missbrauchsvorwürfe gegen Langer hatten, heißt es in der Mitteilung des DSV. "Im Namen des gesamten Verbands möchten wir uns bei den Opfern dafür entschuldigen, dass sie solch traumatische Erlebnisse erleiden mussten", so der Verband. Der DSV erklärt, der Vorstand habe am 11. August durch eine Medienanfrage erstmals von den Vorwürfen Hempels gegen Langer erfahren.

Mehrere Betroffene berichten

Hempel, der zahlreiche Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften gewonnen hat, hatte für eine ARD-Dokumentation erstmals öffentlich über seine Missbrauchserfahrungen berichtet. Nach seinem elften Geburtstag habe ihm sein inzwischen gestorbener Trainer über 14 Jahre lang sexualisierte Gewalt angetan - unter anderem während der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona, unmittelbar vor einem Wettkampf auf einer Stadiontoilette. Weitere Betroffene berichten in dem ARD-Film ebenfalls über verschiedene Fälle und Ausprägungen sexualisierter Gewalt im deutschen Schwimmsport. Manche Begebenheiten reichen bis in die jüngste Vergangenheit.

Der frühere Wasserspringer hofft nach der Veröffentlichung, eine Veränderung im Sport angestoßen zu haben. Hempel sagte der Deutschen-Presse-Agentur, was ihm damals widerfahren sei, könne man nicht mehr rückgängig machen. Das Thema betreffe aber auch viele Sportler in der heutigen Zeit. Gleichzeitig äußerte Hempel auch Zweifel, dass die Geschehnisse richtig aufgearbeitet werden.

Forderung nach mehr Schutz

Experten warnen, dass im organisierten Sport in Deutschland zu wenig getan wird, um sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu verhindern. Die Sozialpädagogin und Missbrauchs-Expertin Sabine Andresen sagte dem MDR-Hörfunk, Sportorganisationen täten sich bei dem Thema außerordentlich schwer. Der Umgang mit Missbrauchsvorwürfen sei wenig sensibel. Betroffene berichteten immer wieder, dass ihnen nicht geglaubt werde.

Die Präsidentin von Athleten Deutschland, die Beachvolleyballerin Karla Borger, sagte am Rande der Europameisterschaften in München, die Berichte von Hempel hätten sie "erschüttert". Die Taten "ekelten" sie an. Die Gründung eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport sei es "höchste Eisenbahn".

Der Sportinformationsdienst (SID) betonte in einem Meinungsbeitrag, in den Spitzensport flössen allein von Bundesseite 300 Millionen Euro pro Jahr. Ein Bruchteil davon würde ausreichen, um eine Kontrollinstanz zu schaffen, die Sportlerinnen und Sportler schütze.

Bundestrainer suspendiert

Als Reaktion auf die Anschuldigungen hat der Deutsche Schwimmverband Bundestrainer Buschkow inzwischen suspendiert . Der DSV-Vorstand teilte mit, er prüfe den Vorwurf intensiv. Der Prozess der Aufklärung sei noch nicht abgeschlossen. Buschkow arbeitete seit 1991 für den DSV, seit 2002 war er Cheftrainer der Wasserspringer. Von 2008 bis 2016 war er zudem als Leistungssportdirektor tätig.