Die SPD-Politikerin sagte im "Interview der Woche des Deutschlandfunks" , durch sehr persönliche Kontakte mit Angehörigen der Opfer könne sie es nachvollziehen, dass sich die Betroffenen von der Politik nicht ausreichend gehört fühlten. Die frühere Justizministerin von Hessen betonte, dass aus den Ereignissen in Hanau noch sehr viele Lehren gezogen werden müssten. Bis Ostern will Faeser ein Gesetzespaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus vorlegen. Unter anderem ist auch eine Verschärfung des Waffenrechts geplant.

Buschmann: "Pflicht, aus dem Versagen zu lernen"

Bundesjustizminister Buschmann sprach von Staatsversagen anlässlich des Jahrestags. Der FDP-Politiker erklärte in Berlin, man habe die Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht schützen können vor mörderischem Hass und Wahn, die in der Gesellschaft wachsen konnten. Auch hätten sich staatliche Stellen gegenüber Betroffenen unangemessen verhalten. Buschmann betonte, es sei die Pflicht, aus diesem Versagen zu lernen.

Alabali-Radovan: "Rassismus aktuell größte Gefahr für Demokratie"

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, kündigte an, man werde mehr in Prävention und politische Bildung investieren. Zudem wolle man von Rassismus Betroffene besser schützen und dafür eine bundesweite Beratung einrichten. Rassismus sei aktuell die größte Gefahr für die Demokratie, fügte Alabali-Radovan hinzu. Der Anschlag von Hanau sei eine Zäsur für Deutschland gewesen.

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Am morgigen Jahrestag sind landesweit in Hessen zahlreiche Gedenkveranstaltungen geplant.

