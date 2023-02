Bundesinnenministerin

Ein ukrainischer Flüchtlingsjunge in einer Sammelunterkunft in Krakau (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Faeser sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", sollte es eine weitere große Fluchtbewegung aus der Ukraine geben, müssten diese Menschen in Europa besser verteilt werden. Dabei sollten insbesondere die Länder Osteuropas entlastet werden. Polen hat bislang über 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, Spanien 160.000. Dies könne nicht so bleiben, kritisierte Faeser.

Eine Aufnahmegrenze für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine lehnte die Ministerin ab.

