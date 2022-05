Bundesinnenministerin

Nancy Faeser, SPD (imago/Thomas Imo/photothek)

Die SPD-Politikerin sagte bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" und schrieb später auf Twitter, man müsse den Begriff positiv umdeuten und so definieren, dass er offen und vielfältig sei. Er müsse ausdrücken, dass Menschen selbst entscheiden könnten, wie sie leben, glauben und lieben wollten. Das wäre ein Gewinn für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dem "Spiegel" sagte Faeser, wenn ihr die rechte Szene vorwerfe, sie würde damit den Heimatbegriff verwässern, dann fühle sie sich auf dem richtigen Wege.

Der CDU-Politiker Ullrich kritisierte wie viele andere, der Begriff der Heimat müsse nicht umgedeutet werden. Heimat sei das, was die Menschen darunter verstehen würden. Ähnlich äußerte sich die FDP-Politikerin Teuteberg. Besonders scharfe Kritik übten AfD-Vertreter.

"Danke für Ihre Worte, Frau Faeser"

Der ehemalige FAZ-Herausgeber Hugo Müller-Vogg warf Faeser und anderen SPD-Politikern vor, Menschen immer wieder vorschreiben zu wollen, was sie zu denken und zu fühlen hätten. Heimat sei in einer freien Gesellschaft das, was jeder dafür halte. "Bild"-Kolumnist Franz Josef Wagner betonte, für ihn sei der Begriff nie negativ gewesen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Demir, der einst n der Türkei geboren wurden, dankte Faeser für deren Worte. In einem modernen Staat müsse der Begriff "Heimat" offen und vielfältig sein. Er selbst lokalisiert Heimat dort, "wo man ein Teil der Gesellschaft geworden ist". So sei Deutschland etwa auch Heimat für eine deutsch-afghanische Familie in Neukölln geworden.

Der Autor Max Czollek erklärte bereits vor längerem bei " Zeit Campus " die Rückkehr des Heimatbegriffes zu einem Ergebnis des "Agendasettings von rechten Parteien, insbesondere der AfD“. Grüne, SPD und Linke hätten das einfach übernommen und die Geschichte des Begriffs nicht weiter problematisiert, frei nach dem Motto: „Wenn wir es gut meinen, kann es ja auch nicht schlecht sein.“ Für Czollek ist „politische Naivität“, die nicht nur albern, sondern brandgefährlich sei.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.