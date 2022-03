Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (imago images/photothek, Florian Gaertner)

Die SPD-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", niemand dürfe das Leid der Flüchtlinge missbrauchen. Auf solche Taten werde man mit aller Härte des Gesetzes reagieren. Faeser führte aus, es gebe daher sowohl in Uniform als auch in Zivil eine massive Polizeipräsenz an den Bahnhöfen.

In den vergangenen zwei Wochen waren Fälle registriert worden, bei denen Männer ukrainischen Frauen bei der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof dubiose Übernachtungsangebote machten. Die Bundespolizei kontrollierte daraufhin Personen wegen des Verdachts der Zwangsprostitution oder des Menschenhandels.

