Flüchtlingspolitik

Alle europäischen Länder hätten die gleichen Probleme, sagte sie bei einem Besuch in der Hauptstadt Tunis. Deshalb seien neue Ansätze nötig. Nach den Worten der Ministerin geht es einerseits darum, Abschiebungen in das arabische Land zu erleichtern. Andererseits soll es für tunesische Arbeitskräfte mehr Möglichkeiten der Erwerbsmigration geben. Mit Indien hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr ein ähnliches Abkommen vereinbart. Heute will Faeser auch mit Tunesiens Präsident Saied zusammenkommen. Faeser besucht das Land gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Darmanin.

Tunesien wird zunehmend autoritär regiert. Anfang des Jahres wurden zahlreiche Kritiker Saieds festgenommen. Zudem heizte der Staatschef eine feindliche Stimmung gegen Migranten aus Ländern südlich der Sahara an. Die Afrikanische Union warf ihm rassistische Hassrede vor.

