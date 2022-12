Jahrestag des Breitscheid-Attentats

Gedenken am Jahrestag des Terroranschlags am Breitscheidplatz (Archivbild) (Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa)

Die Bedrohung halte unverändert an, sagte die SPD-Politikerin ohne Details zu nennen. Faeser forderte alle staatlichen Stellen auf, sich künftig mit mehr Empathie und mehr Unterstützung den Menschen zuzuwenden, deren Leben durch einen Anschlag verändert wurde. Mit einem Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche wird morgen an die Opfer erinnert. Anschließend findet das Totengedenken statt.

Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Terrorist in einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. 13 Menschen wurden getötet, viele verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.

