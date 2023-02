Flüchtlingsgipfel

Bundes-Innenministerin Nancy Faeser (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Kurz vor Beginn des Treffens stellte die SPD-Politikerin Vorschläge in Aussicht, wo sich die geflüchteten Menschen noch unterbringen lassen. Da auch das Bundesbauministerium an den Beratungen teilnehme, könne man noch einmal konkret über frei stehenden Wohnraum sprechen, sagte sie im ARD-Fernsehen. Helfen würden aus ihrer Sicht auch freie Grundstücke, um Container aufzustellen. Städte und Kommunen beklagen unter anderem einen Mangel an Wohnraum. Der Landrat im hessischen Wetteraukreis, der CDU-Politiker Weckler, sagte dem Sender FFH, das hänge auch mit einer abnehmenden Akzeptanz in der Bevölkerung zusammen. Menschen seien immer weniger dazu bereit, Wohnraum für Migranten zur Verfügung zu stellen. Sachsens Innenminister Schuster - ebenfalls CDU -, beklagte, dass Deutschland innerhalb der EU "der Magnet schlechthin" für Geflüchtete sei. Das liege unter anderem an hohen Sozialstandards und einer geringen Zahl an Rückführungen, sagte er im Deutschlandfunk.

Laut Statistischem Bundesamt kamen nach vorläufigen Berechnungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs allein aus der Ukraine rund 1,1 Millionen Menschen nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.