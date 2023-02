Messerattacke in Brokstedt

Bundesinnenministerin Faeser (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Der Deutschen Presse-Agentur sagte die SPD-Politikerin - Zitat - "Wir haben versucht, an ihn ranzukommen, und hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können." Weiter erklärte die Ministerin, eine Abschiebung hätte in Kooperation mit Israel und den palästinensischen Behörden geschehen müssen. Rückführungen in die Palästinensergebiete hat es bisher jedoch nur in ganz wenigen Fällen mit Zustimmung Israels gegeben.

Der Täter hatte am 25. Januar in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer auf andere Fahrgäste eingestochen. Zwei junge Menschen wurden getötet, fünf weitere wurden teils schwer verletzt. Knapp eine Woche zuvor war der 33-Jährige aus der U-Haft in Hamburg entlassen worden.

