Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat

Derzeit gingen jeden Tag rund 20.000 Ukrainerinnen und Ukrainer von Polen aus wieder in ihr Heimatland, sagte die SPD-Politikerin den Sendern RTL und ntv. Darunter seien auch Flüchtlinge, die sich zuvor in Deutschland aufgehalten hätten. In der Bundesrepublik würden täglich nur noch rund 2.000 Neuankömmlinge aus der Ukraine registriert. Im März waren es noch 15.000.

Faeser erklärte, trotz der furchtbaren Bilder aus der Ukraine könne sie nachvollziehen, dass die Menschen zurückgingen, etwa aus Gründen der Familienzusammenführung.

Nach Angaben der Bundespolizei wurden bislang knapp 390.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher lieger, da nicht alle Flüchtlinge offiziell erfasst werden.

