Bundesinnenministerin Faeser würdigte die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. (Melissa Erichsen / dpa / Melissa Erichsen)

Der Staat werde alle Instrumente einsetzen, um eine wehrhafte Demokratie zu verteidigen, sagte Faeser im Bundestag. Die Demonstrationen zeigten, dass die überwältigend große Mehrheit in Deutschland für die Freiheit, das Recht und die Werte der Bundesrepublik einstehe. An den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die AfD hatten sich auch am vergangenen Wochenende wieder hunderttausende Menschen in verschiedenen deutschen Städten beteiligt. Auch FDP-Fraktionsvize Kuhle würdigte die Proteste. Es sei richtig, für das Grundgesetz zu demonstrieren.

