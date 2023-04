Auszubildende bei Siemens (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Bundesinnenministerin Faeser, SPD, machte geltend, der Fachkräftemangel bremse bei wichtigen Zukunftsthemen, etwa beim Klimaschutz. Allein für den Ausbau von Solar- und Windenergie fehlten im Moment mehr als 200.000 Fachkräfte. Das dürfe nicht so bleiben. Arbeitsminister Heil, ebenfalls SPD, sagte, man brauche helfende Hände und kluge Köpfe. Heil warf der Union vor, sie wolle offenbar, dass nur Akademiker und nicht auch beruflich gut qualifizierte Menschen kämen. Damit bezog sich der Minister auf Äußerungen der CDU-Abgeordneten Throm und Gröhe in der Debatte. Beide bemängelten, die Bundesregierung wolle die Anforderungen an die Qualifikation der Zuwanderung reduzieren. Dadurch verkehre sie das Ziel, Hochqualifizierte anzuwerben in eine Einwanderung von Minderqualifizierten. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dröge, warf der Union vor, Ressentiments gegen ausländische Arbeitskräfte zu schüren.

Ein weiterer Punkt, der heute im Parlament in erster Lesung erörtert wurde, war die Finanzierung der Pflege.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.