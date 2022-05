Hasskommentare im Internet

Mit Blick auf einen Medienbericht über mangelhafte Polizeiarbeit sagte sie in der ARD, die Recherchen müssten zur Konsequenz haben, dass die Ermittlungsbehörden in dem Bereich geschult werden. Ein hartes Vorgehen sei hier unglaublich wichtig. Sie sei sich sicher, dass Bund und Länder das gleiche Ziel verfolgten und Erfolge erzielen würden.

Nach Recherchen des ZDF hatten Polizeibehörden in allen Bundesländern vielfach unzureichend oder gar nicht auf Anzeigen wegen Hasses im Netz reagiert. Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen kündigte an, seine Ermittlungsmethoden mit anderen Ländern abzugleichen. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bremen wurden interne Ermittlungen wegen Strafvereitelung eingeleitet.