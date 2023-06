Urteil gegen Lina E.

Nach dem Dresdner Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. ist es zu Ausschreitungen in der Bremer Innenstadt gekommen. (Kai Moorschlatt / NWM / dpa / Kai Moorschlatt)

Die SPD-Politikerin sagte in München, Deutschland sei ein Rechtsstaat. Man könne Gerichtsentscheidungen anfechten, wenn man diese für falsch halte. Selbstjustiz sei nicht erlaubt. Faeser fügte hinzu, die Sicherheitsbehörden würden entschieden gegen gewalttätige Proteste vorgehen.

Das Oberlandesgericht Dresden hatte Lina E. wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. In der Folge war es gestern Abend in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen. Solidaritätskundgebungen gab es auch in Berlin, Hamburg und Dresden.

