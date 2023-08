Bundesinnenministerin Faeser (SPD) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dazu müssten die Verfahren zur Erteilung der Visa digitalisiert werden, sagte die SPD-Politikerin nach einem Besuch des Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg/Havel. Die Möglichkeit, die Anträge im Internet zu stellen, werde derzeit auf den Weg gebracht. Faeser kündigte zudem den Abbau von bürokratischen Hürden an. Daran werde in den zuständigen Ministerien intensiv gearbeitet. Sie betonte, Deutschland brauche die Einwanderung von Fachkräften.

Der Bundestag hatte im Juni ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz beschlossen. Mit den neuen Regelungen sollen Arbeitskräfte aus Ländern auch außerhalb der EU künftig nach einem Punktesystem zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen können.

