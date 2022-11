Einbürgerungsreform

Nancy Faeser, Bundesministerin für Inneres und Heimat (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Innenministerin Faeser schrieb in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel , es habe viele Menschen tief verletzt, dass die Debatten in der Vergangenheit häufig von Stimmungsmache geprägt gewesen seien. Das werde einem modernen Einwanderungsland nicht gerecht.Zuvor hatte der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat die Pläne der Bundesregierung unterstützt. Das Gremium befürworte die geplante Modernisierung, erklärte der Vorsitzende des Rates, Kilic, in Berlin. Um Einbürgerungen nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich zu erleichtern, forderte Kilic mehr Personal in den Behörden. Den Menschen sei nicht geholfen, wenn das Verfahren wegen Personalknappheit Jahre dauere.

Auch Bundeskanzler Scholz hob die Notwendigkeit einer Reform des Staatsbürgerschaftsrechts hervor. Scholz sagte in seinem Online-Podcast , viele Frauen und Männer, die in die Bundesrepublik gekommen seien, hätten dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft so stark sei. Wenn diejenigen, die schon lange in der Bundesrepublik lebten, sich für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft entschieden, sei das gut. Deutschland brauche aber bessere Regelungen für die Einbürgerung dieser „tollen Frauen und Männer“.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Polat, sagte, Deutschland sei ein Einwanderungsland. Es werde höchste Zeit, dem Rechnung zu tragen.

Weiterhin Kritik von der Union

Der CDU-Vorsitzende Merz äußerte sich skeptisch zu den Plänen der Ampelkoalition, Einbürgerungen zu erleichtern. Die Union werde sich notwendigen Verbesserungen nicht verschließen, sagte Merz im ARD-Fernsehen. Einer "sehr freihändigen" Vergabe der Staatsbürgerschaft würden CDU und CSU aber nicht zustimmen. Merz betonte, Einwanderung in den Arbeitsmarkt sei wichtig. Einwanderung in die Sozialsysteme müsse aber verhindert werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frei bezeichnete die Reform als überflüssig. In der Rheinischen Post sagte er, es sei höchst problematisch, die doppelte Staatsbürgerschaft zum "Standardfall" zu erklären. Dies wäre kein Beitrag zum besseren Zusammenleben, sondern zur Spaltung der Gesellschaft, so der CDU-Politiker.

Der von Bundesinnenministerin Faeser vorgelegte Entwurf sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländer künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können. Die Möglichkeiten zur doppelten Staatsangehörigkeit sollen ausgeweitet werden.

