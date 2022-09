Russische Deserteure

Nancy Faeser bei der Pressekonferenz in Berlin (IMAGO/Future Image)

Bundesinnenministerin Faeser sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", von schweren Repressionen bedrohte Deserteure erhielten im Regelfall internationalen Schutz in Deutschland. Wer sich dem Regime von Präsident Putin mutig entgegenstelle und deshalb in größte Gefahr begebe, könne in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen. Nach Angaben der SPD-Politikerin handelt es sich hierbei um Einzelfallentscheidungen, in deren Rahmen auch eine Sicherheitsüberprüfung erfolgt. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte, dass es gegenwärtig überhaupt keine Möglichkeit zur Einreise in die Europäische Union für Betroffene gebe. Notwendig sei ein Verfahren, das diesen Menschen erst einmal ermögliche, die europäischen Außengrenzen übertreten zu können. Von Seiten der EU-Kommission hieß es, es werde mit den Ländern der Europäischen Union daran gearbeitet, einen gemeinsamen Ansatz zu finden. Zuletzt hatten die baltischen Staaten erklärt, sie wollten Russen auf der Flucht vor dem Einzug zum Militär nicht automatisch Asyl gewähren.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.