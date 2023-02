Trotz Kritik

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das sagte sie dem Magazin "Der Spiegel". Damit bestätigte die Vorsitzende des hessischen SPD-Landesverbandes entsprechende Medienberichte. Bereits im Vorfeld war in der Opposition, aber auch bei den Koalitionspartnern Grüne und FDP Kritik an einer solchen Doppelrolle laut geworden. Beide Funktionen ließen sich in Krisenzeiten mit einem Krieg in Europa, großen Fluchtbewegungen und einer weiterhin hohen terroristischen Bedrohung nicht miteinander vereinbaren, hieß es. Man könne nicht gleichzeitig mit dem gebotenen Einsatz das Bundesinnenministerium führen und in Hessen Wahlkampf machen. Faeser begründete ihre Entscheidung mit den Worten, sie halte es in einer Demokratie für eine Selbstverständlichkeit, dass man aus einem Amt heraus für Wahlen kandidieren könne.

