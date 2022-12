Extremismus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), will sich das Waffenrecht noch einmal vornehmen (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dies bekräftigte sie nach einer Sitzung des Innenausschusses im Bundestag. So soll das Waffenrecht verschärft werden. Hier plant Faeser, dass halbautomatische Waffen künftig nicht mehr im Privatbesitz sein dürfen. Auch soll es einen besseren Austausch zwischen der Polizei und den Waffenbesitzbehörden geben. Ferner will Faeser eine Neuerung des Disziplinarrechts. Dabei geht es darum, dass Extremisten künftig per Verwaltungsakt aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden können. Faeser betonte, die Regierung wolle nicht, dass Extremisten aus dem öffentlichen Dienst heraus die Demokratie gefährden könnten.

Am Nachmittag befasste sich eine aktuelle Stunde mit dem Einsatz gegen die Reichsbürger-Szene.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.