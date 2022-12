Extremismus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), will sich das Waffenrecht noch einmal vornehmen (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bundesinnenministerin Faeser berichtete im Innenausschuss des Bundestags nach Angaben von Sitzungsteilnehmern, bei den Durchsuchungen seien zwischen 120 und 130 Erklärungen gefunden worden, in denen sich Menschen bei Strafandrohung zur Verschwiegenheit verpflichteten.

Als Konsequenz aus der Reichsbürger-Razzia will Faeser unter anderem das Waffenrecht verschärfen. Geplant ist, dass halbautomatische Waffen künftig nicht mehr im Privatbesitz sein dürfen. Zudem will die SPD-Politikerin das Disziplinarrecht reformieren. Extremisten sollen künftig per Verwaltungsakt aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden können.

