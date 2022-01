Nancy Faeser (picture alliance/dpa | Jörg Carstensen)

Eine solche Gruppe könne vorangehen und so die Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems in Gang bringen, sagte die SPD-Politikerin nach einem Treffen mit EU-Innenkommissarin Johansson in Berlin. Das biete die Chance, verhärtete Fronten aufzubrechen. Eine Einschätzung, wie groß diese Koalition der Willigen letztlich sein könnte, gab Faeser nicht ab.

Die EU berät seit Jahren über eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die auch für eine fairere Verteilung Schutzsuchender in den Mitgliedstaaten sorgen soll. Bislang tragen die EU-Grenzstaaten die Hauptlast. Die Reform scheiterte aber immer wieder am Widerstand insbesondere osteuropäischer Staaten, die nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.