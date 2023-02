Landtagswahl in Hessen

Faeser will sich von SPD als Spitzenkandidatin aufstellen lassen

Bundesinnenministerin Faeser will sich heute offiziell als SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen aufstellen lassen. Dazu kommen die Führungs-Gremien der Landes-SPD in Friedewald zusammen.

03.02.2023