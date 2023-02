Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD (imago-images / Political-Moments)

Dazu kamen am Nachmittag die Führungs-Gremien der Landes-SPD in Friedewald zusammen. Faeser hatte gestern erstmals öffentlich erklärt, dass sie als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen und zugleich im Ministeramt bleiben wolle. Damit zog sie Kritik vom grünen Koalitionspartner und von der Opposition auf sich. Mehrere Vertreter argumentierten, das Amt der Innenministerin erfordere die volle Konzentration auf den Job.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.