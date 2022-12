Reichsbürger-Razzien

Das Bundesinnenministerium hat einen Gesetzentwurf für schnellere Disziplinarverfahren ausgearbeitet. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Konkret vorgesehen ist demnach unter anderem, dass die Disziplinarbehörden künftig sämtliche Maßnahmen selbst einleiten dürfen - einschließlich der Entfernung von Personen aus dem Beamtenverhältnis. Eine Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht soll dann nicht mehr nötig sein. Bundesinnenministerin Faeser hatte nach den Razzien Änderungen im Disziplinarrecht angekündigt. Bisher dauert es im Schnitt vier Jahre, bis eine Entfernung von Extremisten aus dem Staatsdienst durchgesetzt wird.

Verschärfen will die SPD-Politikerin auch eine weitere Regelung. Demnach sollen Beamtinnen und Beamte, die wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt werden, automatisch aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte dem Deutschlandfunk, dass ein entsprechender Entwurf in den kommenden Tagen in die Ressortabstimmung gehen soll.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt begrüßte den Vorstoß. Er sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks , wenn jemand den Staat grundsätzlich ablehne, müsse das ausreichend sein, um ihn aus dem Staatsdienst zu entfernen.

LKA-Beamter in Niedersachsen nach Razzien freigestellt

Unterdessen ziehen die Ermittlungen rund um die Razzien in der Reichsbürger-Szene weitere Kreise. Wie das niedersächsische Innenministerium in Hannover mitteilte, ist ein Beamter des Landeskriminalamts in Niedersachsen wegen strafrechtlicher Ermittlungen vom Dienst freigestellt worden. Demnach hat der Beamte allerdings schon länger keine Dienstgeschäfte mehr für das LKA ausgeübt. Zu den genauen Vorwürfen gegen den Mann wurden keine Angaben gemacht. Laut einem Bericht des NDR soll er im Bereich Staatsschutz gearbeitet haben.

Am Mittwoch hatte die Polizei eine terroristische Gruppe zerschlagen, die den sogenannten Reichsbürgern zugeordnet wird und einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. 25 Personen wurden festgenommen, darunter Angehörige von Polizei und Bundeswehr sowie die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann.

Auschwitz-Komitee fordert strengere Überwachung der AfD

Das Internationale Auschwitz-Komitee forderte als eine weitere Konsequenz aus den aktuellen Ermittlungen, die AfD im Bundestag schärfer zu überwachen. Sein Vizepräsident Heubner nannte es bizarr und lächerlich, wie die AfD versuche, sich aus ihrer jahrelangen Unterstützung des Reichsbürger-Milieus herauszuschleichen.

Der Reservistenverband der Bundeswehr warnte gegenüber der "Rheinischen Post" vor einem Generalverdacht gegen Armeeangehörige. Es gebe kein strukturelles Extremismusproblem bei Reservisten oder aktiven Soldaten der Bundeswehr. Notwendig sei aber ein konsequenteres Durchgreifen gegen einzelne, wie etwa den bei der Razzia festgenommenen ehemaligen Bundeswehr-Oberst.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, sagte im Deutschlandfunk, die Bundeswehr habe ganz besonders Grund, darauf zu achten, dass Rechtsextremismus bei ihr keinen Platz habe. Hier habe sich in den vergangenen Jahren allerdings auch viel getan. Es werde mehr gemeldet und schneller ermittelt. Außerdem würden zügig Sanktionen verhängt, so Högl.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.