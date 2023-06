Flüchtlingspolitik

Faeser will Zusammenarbeit mit Tunesien stärken

Bundesinnenministerin Faeser will die Zusammenarbeit mit Tunesien in Migrationsfragen verstärken. Man habe gute Arbeitsstrukturen mit den tunesischen Behörden etablieren können, sagte die SPD-Politikerin nach Gesprächen mit Präsident Saied und Innenminister Feki in Tunis.

19.06.2023