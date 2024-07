Bundesinnenministerin

Polizisten beim "Fanwalk" niederländischer Anhänger in Dortmund (Archivbild). (IMAGO / Noah Wedel / IMAGO / Noah Wedel)

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, man habe jenes großartige Fußballfest im Herzen Europas erlebt, das sich alle gewünscht hätten. Deutschland habe sich als guter Gastgeber präsentiert, und Millionen Gäste und Fans hätten friedlich und fröhlich gefeiert, fügte Faeser hinzu, die auch für den Sport in Deutschland zuständig ist.

Die Ministerin betonte, Dank gebühre vor allem den zehntausenden Einsatzkräften der Polizei in den Ländern und im Bund, den Rettungskräften sowie den vielen Ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern. Während des in zehn deutschen Städten ausgetragenen Turniers waren nach Angaben Faesers jeden Tag allein 22.000 Kräfte der Bundespolizei im Einsatz. Vor der EM hatte die Innenministerin vom größten Einsatz der Bundespolizei in deren Geschichte gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.