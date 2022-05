DGB-Chefin Fahimi: "Wer glaubt, das Fachkräfteproblem in Deutschland durch die Ukrainerinnen und Ukrainer zu lösen, der ist schief gewickelt" (Archivbild). (picture alliance/dpa)

Fahimi sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", bevor die Geflüchteten Leistungen in Anspruch nehmen könnten, müssten sie sich bei der Ausländerbehörde den Aufenthalt bestätigen lassen. Dafür sei ein persönlicher Termin nötig – und das dauere oft viele Wochen. Fahimi sprach von einer gefährlichen Phase, in der die Menschen aus der Ukraine zum Teil illegale Job-Angebote bekämen. Sie mahnte, die Flüchtlinge nicht als Lösung für den Fachkräftemangel in Deutschland zu sehen.

Die DGB-Vorsitzende sprach sich zudem für eine grundsätzliche Kehrtwende in der deutschen Flüchtlingspolitik aus. Diese solle sich an den Regelungen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine orientieren. Dabei denke sie an den schnellen Anspruch auf Grundsicherung, aber vor allem auch an den direkten Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, ergänzte Fahimi.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.