Fahimi sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", jetzt entscheide sich, ob Deutschland auch in Zukunft noch eine starke Industrie mit guten Jobs haben werde. Jedes globale Unternehmen würde in solch einer Situation so viel wie möglich in kluge Zukunftsinvestitionen stecken. Die Bundesregierung hingegen verschleppe Investitionen und schaue auf den Staatshaushalt wie auf Omas Keksdose nach dem Motto "Ich nehme nur das raus, was ich vorher reingetan habe". Das sei Gift für die Konjunktur, fügte Fahimi hinzu. Deutschland habe schon jetzt große Probleme, weil im vergangenen Jahrzehnt zu wenig investiert und zu viel gespart worden sei: Es gebe kaputte Brücken und Straßen, ein sanierungsbedürftiges Schienennetz und vollkommen unzureichend ausgestattete Schulen. Dies komme die Gesellschaft teuer zu stehen, so die DGB-Chefin.

