Taxis müssen sich in Deutschland auf mehr Wettbewerb einstellen.

Durch einen Abbau von Auflagen wolle Bundesverkehrsminister Scheuer eine Liberalisierung des Fahrdienst-Marktes erreichen, zitieren mehrere Medien übereinstimmend aus einem Papier für Änderungen am Personenbeförderungsgesetz. Demnach dürften private Mietwagen-Anbieter künftig auch unterwegs Aufträge annehmen und müssten nicht mehr nach jeder Fahrt an den Hauptstandort zurückkehren. Zudem soll ihnen erlaubt werden, mehrere Fahrgäste mit ähnlichem Start und Ziel einzusammeln. Vertreter des deutschen Taxigewerbes kritisierten die Pläne als existenzbedrohend.



Seit Jahren drängen private Vermittler wie das US-Unternehmen Uber und Shuttle-Services in den Markt. Inzwischen wollen sich auch Autokonzerne zu Mobilitätsdienstleistern wandeln.