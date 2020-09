Der Fahrdienstvermittler Uber kann seine Geschäfte in London fortführen.

Ein Gericht in der britischen Hauptstadt erklärte in einem Berufungsverfahren, Uber erfülle die Voraussetzungen für eine Lizenz. Die Verkehrsbehörde der Stadt hatte dem Unternehmen die Erlaubnis für London Ende 2019 entzogen. Der Grund war, dass sich in etlichen Fällen neue Fahrer unautorisiert bei Uber hatten anmelden können. Der Vorwurf lautete, dass so Tausende von unversicherten Fahrten stattfinden konnten. Das Gericht stellte fest, Uber habe seine Praxis inzwischen verbessert und die Standards erhöht.



Während des Berufungsverfahrens durfte Uber seine Dienste in London ohnehin weiter anbieten, so dass sich für Kunden de facto nichts ändert.

28.09.2020