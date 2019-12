Dem Fahrdienstvermittler Uber sind in den Vereinigten Staaten in den vergangenen zwei Jahren fast 6.000 Fälle sexueller Gewalt von Kunden, Chauffeuren oder Dritten gemeldet worden.

Darunter seien 464 Vergewaltigungen und fast 600 versuchte Vergewaltigungen, heißt es in dem erstmals von dem Unternehmen veröffentlichten Sicherheitsbericht. Zudem habe es Angriffe mit 19 Toten gegeben. Acht der Opfer seien Fahrgäste und sieben Fahrer gewesen. Bei vier von ihnen habe es sich um Unbeteiligte gehandelt.



Es ist das erste Mal, dass Uber derartige Zahlen veröffentlicht. Der Fahrdienstvermittler und sein größter Konkurrent in den USA, Lyft, stehen zunehmend unter Druck. Die Zahl der Klagen von Frauen, die als Nutzerinnen der Fahrdienstvermittler Opfer sexueller Gewalt wurden, nimmt zu. Zuletzt hatten 20 Frauen in San Francisco Klage deswegen Klage gegen Lyft eingereicht.



Uber vermittelt nach eigenen Angaben alleine in den USA derzeit täglich fast vier Millionen Fahrten.