Tarifstreit

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

In Bayern gibt es keine Arbeitskampfmaßnahmen, da die Verträge dort nicht aufgekündigt wurden. Im Saarland hatten sich die Tarifparteien gestern geeinigt. Damit seien weitere Streiks dort vom Tisch, hieß es. Für morgen wurde der Hauptstreiktag angekündigt. Zugleich rief die Klimaschutzbewegung Fridays for Future für morgen zu Protesten auf. In einem Brief der Gruppe an Bundeskanzler Scholz heißt es nach Angaben der Funke Medien, der öffentliche Nahverkehr werde kaputt gespart und die Klimaziele vor die Wand gefahren.

Diese Nachricht wurde am 29.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.