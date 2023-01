Kölner Verkehrs-Betriebe

Einige Stadtbahnlinien sollen ab März den Tag über seltener fahren oder nicht mehr bis zum bisherigen Endhalt. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf den hohen Krankenstand und auf Probleme bei der Personalfindung.

Vorstandschefin Haaks erklärte , die Probleme seien auch in anderen Städten bekannt. So sei in München und Bremen das Angebot um bis zu 15 Prozent reduziert worden.